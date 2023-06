Nella nuova canzone di Irama e Rkomi spuntano i nomi delle loro ex Giulia De Lellis e Paola Di Benedetto

Il nuovo brano di Rkmomi e Irama, dal titolo Hollywood, si prospetta essere una possibile hit estiva che potrebbe essere una canzone con ritmo destinata ad essere ballata per i prossimi mesi. A colpire il grande pubblico c’è, però, anche qualche riferimento sentimentale voluto dagli artisti stessi.

In una strofa, infatti, i due richiamano a degli amori vissuti con due star presenti nel panorama dello spettacolo italiano. Vengono, infatti, citate due tali Paola e Giulia e con pochi dubbi si può dire siano Paola Di Benedetto e di Giulia De Lellis, entrambe fiamme dei due cantanti.

La strofa

Di seguito la strofa della canzone in cui vengono menzionate Paola e Giulia:

“Mi servon cinque gocce perché amo le altezze c’è la luna piena, sto volando per Las Vegas baby non è ora, non è ora di crescere cado nella fiamma, sto bruciando la candela sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla sono sparito di nuovo con Giulia mi sono confuso, credo di essermi fottuto da solo appunto sono il solito, ho chiuso”

Poco da dire, se non che è un chiaro riferimento alle due. Giulia, al momento, è fidanzata dopo la fine della relazione con Andrea Damante e proprio Irama. Mentre Paola Di Benedetto è single, proprio come i due cantanti. Di sicuro questa canzone oltre a far ballare il grande pubblico farà sì che possa scatenarsi il gossip.