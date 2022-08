Irama, l’annuncio: “Stavo pensando di lasciare l’Italia”

Dalla sua vittoria alla diciottesima edizione di Amici, Irama non ha fatto altro che collezionare un successo dietro l’altro. Nelle ultime ore l’artista è finito al centro dell’attenzione per il suo ultimo annuncio.

“Sto pensando di lasciare l’Italia” – In una recente intervista a Il Messaggero, l’artista ha parlato dei suoi progetti di lavoro. Tra i suoi obiettivi, attualmente, c’è quello di trasferirsi in America Latina e farsi conoscere anche lì.

Si tratta di un sogno che alcuni cantanti italiani prima di lui hanno vissuto. Si parla di Big come Tiziano Ferro, Laura Pausini, Eros Ramazzotti. Nel dettaglio, comunque, l’ex volto di Amici ha così annunciato a Il Messaggero:

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

Su questo suo progetto lavorativo, Irama ha parlato della possibilità di incidere un album completare in spagnolo. Si tratta di una delle lingue più parlate al mondo, che potrebbe dargli la possibilità di farsi conoscere e amare anche fuori il Bel Paese.