Irama, love story con Khady Gueye? Arriva la smentita ufficiale

Nella giornata di ieri a finire nel mirino sono stati Irama e la sua chiacchierata vita sentimentale. Stando a recenti indiscrezioni, infatti, il noto cantante avrebbe intrapreso una nuova relazione con Khady Gueye. Davanti agli insistenti rumor su questa nuova relazione, la modella ha deciso di intervenire sui social.

LA SMENTITA – A distanza di pochi giorni dalla nuova avventura al Festival di Sanremo di Irama, il cantante è finito al centro del gossip. A far scoppiare il caos è stata l’intervista che la Gueye, con cui il cantante è stato paparazzato la scorsa estate. Intervistata dal settimanale DiPiù, la fotomodella ha svelato il suo desiderio di maternità.

“Irama, la fidanzata Khady Gueye manda un messaggio: «Voglio diventare mamma entro 3 anni». Un colpo di fulmine, una storia importante dopo tanta sofferenza. Ora vorrebbe diventare mamma”, così si legge sulla rivista di Osvaldo Orlandoni.

Ovviamente le dichiarazioni di Khady non sono di certo passate inosservate agli amanti del gossip, facendo scoppiare il caos anche sui social. Davanti a tutto il clamore mediatico che ha suscitato il numero del settimanale, la donna ha deciso di intervenire pubblicamente. La fotomodella, infatti, ha scritto privatamente a Deianira Marzano, smentendo categoricamente quanto riportato dalla rivista di Orlandoni.

L’esperta di gossip, dopo aver condiviso l’intervista, ha deciso di riportare nelle sue IG Stories anche la versione della Gueye: “Ciao, guarda ho visto che hai ripubblicato il giornale lo non sono la fidanzata di irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell’intervista; Sto già prendendo provvedimenti a riguardo Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa soprattuto perché non sono cose veritiere. Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme”.