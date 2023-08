Arrivano nuove indiscrezioni durante questo mese d’estate dove tutti i Vip stanno trascorrendo allegramente le vacanze al mare in compagnia dei propri cari. Tra questi, Irama, il giovane cantante dalla voce graffiante e dalla sensibilità spiccata.

Molteplici gossip sono arrivati sulla sua vita personale e sentimentale nel corso degli anni. Ricordiamo la sua storia con Giulia De Lellis, una relazione nata e consumata in breve tempo.

I due a quanto pare si sono lasciati in buoni rapporti, come dimostrano spesso anche le storie di Giulia, nelle quali l’influencer condivide testi e canzoni del suo ex fidanzato. A quanto pare per Irama, un nuovo amore ha bussato alla sua porta. Di chi si tratta?

Irama ritrova l’amore al fianco di Khady Gueye.

La nuova fiamma di Irama è Khady Gueye, la modella ventiseienne protagonista di una delle ultime edizioni di Ex On The Beach. Secondo molteplici indiscrezioni i due stanno trascorrendo giorni di relax a Porto Cervo. Inoltre la modella è stata paparazzata al concerto di Irama come fan e sostenitrice attiva.

Alcuni movimenti social confermerebbero la relazione tra i due: la modella ha condiviso sul suo profilo Instagram storie su uno yacht, lo stesso su cui sembrerebbe essere salito anche Irama. Nessuna conferma è arrivata ad ogni modo da parte dei due ragazzi. Tutti gli indizi però sembrerebbero confermare a pieno questa nuova relazione.

Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le voci sui vari gossip girano a velocità della luce. Questa notizia è infatti arrivata anche all’ex fidanzata di Irama, Victoria Stella Doritou. La loro relazione si è conclusa nel 2022 senza nessuno scandalo. A quanto pare però Victoria, dopo la notizia bomba, ha avuto qualcosa da ridere, la Doritou ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram un selfie nel quale la modella aveva disegnato delle corna. Sarà stata questa la reale motivazione che ha portato alla rottura della coppia?