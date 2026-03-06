Momenti di tensione nella capitale del Bahrein dopo una serie di attacchi aerei che hanno colpito alcune strutture civili a Manama. A darne notizia è stato il Ministero dell’Interno del regno del Golfo, secondo cui i raid sarebbero stati condotti dall’Iran. Le esplosioni hanno provocato danni significativi agli edifici interessati, ma le autorità hanno rassicurato sul fatto che non si registrano vittime.

Nelle prime comunicazioni ufficiali si era parlato di due hotel e di un palazzo residenziale finiti nel mirino degli attacchi. Poco dopo, tuttavia, il ministero ha corretto la ricostruzione, precisando che gli obiettivi colpiti sono stati un hotel e due edifici abitativi. Le aree interessate sono state rapidamente isolate per consentire l’intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza delle strutture.

Uno dei palazzi residenziali danneggiati ha preso fuoco a seguito dell’impatto. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, riuscendo a contenere e poi spegnere l’incendio prima che potesse estendersi ad altri edifici vicini. Le autorità locali hanno avviato verifiche sui danni e sulle condizioni degli immobili coinvolti.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente instabilità nella regione mediorientale, segnata da nuove tensioni e operazioni militari. Il Bahrein, alleato strategico degli Stati Uniti nel Golfo, si trova ora a fare i conti con un attacco diretto sul proprio territorio, mentre la situazione geopolitica continua a evolversi rapidamente.