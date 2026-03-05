giovedì, Marzo 5, 2026
Attualità

Iran, Camera approva risoluzione di maggioranza

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Giorgia Meloni
fonte: wikimedia commons

Il Parlamento italiano ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del governo sulla richiesta di supporto arrivata dai Paesi del Golfo. Nell’Aula della Camera dei Deputati il provvedimento è stato approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astensioni, aprendo la strada alla linea indicata dall’esecutivo sul dossier internazionale.

Diverso l’esito per il testo presentato dalle opposizioni: il documento promosso da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra non ha ottenuto il sostegno necessario ed è stato respinto dall’Assemblea. Nel corso della discussione sono state invece accolte, seppur con modifiche, alcune proposte avanzate da Azione, Italia Viva e +Europa.

Il voto ha evidenziato una netta divisione tra maggioranza e opposizione sul ruolo che l’Italia dovrebbe assumere in questa fase di tensione internazionale. I partiti contrari alla risoluzione hanno espresso timori su un possibile coinvolgimento del Paese in scenari di crisi più ampi.

Tra le voci più critiche quella della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha spiegato le ragioni del voto contrario. Secondo la leader dem non è accettabile concedere “una delega in bianco” all’esecutivo mentre la situazione globale appare sempre più instabile, ribadendo inoltre il no all’utilizzo delle basi statunitensi presenti in Italia.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
