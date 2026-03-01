Iran, morto Khamenei. Assalto a Dubai, colpito un palazzo con un missile (o drone)

I canali di informazione statali iraniani hanno diffuso una notizia destinata a cambiare gli equilibri geopolitici: la morte della Guida suprema Ali Khamenei. L’annuncio è arrivato da Teheran come una conferma ufficiale, scatenando immediatamente allarme e reazioni a livello internazionale. Il Paese si è stretto attorno alle istituzioni mentre cresce l’incertezza sul futuro politico dell’Iran.

La risposta iraniana, secondo quanto filtra da ambienti diplomatici, sarebbe già stata decisa. Teheran avrebbe promesso una rappresaglia senza precedenti, un messaggio rilanciato anche dall’ex presidente americano Donald Trump. Le sue parole parlano di un’Iran pronto a colpire “molto duramente”, alimentando i timori di un’escalation militare nella regione.

Intanto, la tensione si sarebbe già tradotta in azioni concrete. La televisione di Stato iraniana riferisce che un missile o un drone avrebbe centrato un edificio sensibile all’estero. L’obiettivo sarebbe un palazzo che ospita funzionari statunitensi, segno di un possibile allargamento del conflitto oltre i confini iraniani.

L’attacco, sempre secondo le fonti iraniane, sarebbe avvenuto a Dubai, uno dei principali snodi economici del Medio Oriente. Le immagini trasmesse mostrano l’edificio avvolto dalle fiamme, mentre si attendono conferme ufficiali dagli Stati Uniti. Lo scenario resta estremamente fluido, con il rischio di nuove e gravi conseguenze globali.