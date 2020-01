Irene Cioni, ex velina è adesso mamma

La dolce attesa di Irene Cioni è finalmente arrivata e per commemorare questo grande evento, posta una foto su Instagram che ritrae la manina di sua figlia.

VITTORIA – Avvolta in una morbida coperta rosa, la bimba addormentata non può non suscitare tenerezza. Soprattutto quando la foto viene associata alla frase seguente, scritta dalla madre. “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…”. Questa con tanto di hashtag “L’amore di mamma e papà” e il nome della bambina, Vittoria. Il post ha fatto reagire l’intera redazione di Striscia la notizia, programma in cui Irene Cioni faceva la velina. Messaggi commossi e auguri da parte di Giovanni Ciacci, Alessia Ventura, Benedetta Mazza, Costanza Caracciolo, Francesca Sofia Novello, Valentina Melis, e numerosi altri ancora.

GIACOMO – La piccola Vittoria nasce dalla passione tra Irene Cioni e il suo fidanzato Giacomo, con cui ha condiviso la vita ormai da tre anni. Quest’ultimo è un imprenditore nel settore nautico e ha conosciuto l’ex velina durante una cena organizzata da amici comuni. Da quella sera in poi un forte amore ha travolto entrambi e la nascita della loro primogenita ne è la prova. Per vedere la foto della bambina clicca qui.