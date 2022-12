Isco, ritorno di fiamma con la Roma?

Isco ha da poco rescisso con il Siviglia e potrebbe ritrovarsi ad arrivare in Italia. Il calciatore è corteggiato dalla Roma

Isco ha da poco rescisso il proprio contratto con il Siviglia. Si legge sul sito della società spagnola: “Il Siviglia FC e Isco Alarcón hanno deciso di rescindere il contratto in essere da quando il giocatore nato a Malaga si è unito al club la scorsa estate dopo aver terminato il suo periodo al Real Madrid. Isco ha giocato un totale di 19 partite ufficiali come Blanquirrojo, suddivise in 12 partite di LaLiga Santander, sei di Champions League e una di Copa del Rey. Ha segnato un gol, contro l’FC Copenaghen in una competizione europea, e ha fornito tre assist. Il club augura a Isco le migliori fortune per le sue nuove sfide professionali“.

Un addio che era già un po’ nell’aria e che farà piacere ai vari club che già in estate avevano puntato su di lui. Il giocatore piace e non poco anche in Serie A, con la Roma che potrebbe provare a prenderlo per blindare José Mourinho.

Sampaoli sulla situazione

A parlare di quello che è accaduto anche Jorge Sampaoli, allenatore del Siviglia. Ecco cosa ha detto: “La realtà con Isco è una situazione che non mi coinvolge troppo. Il mio ruolo di allenatore è quello di vedere cosa ho a disposizione e sviluppare un lavoro. Ha una grande capacità che ha segnato la sua carriera. a decisione su chi arriva e chi parte non spetta all’allenatore ma alla società. Mi concentro su coloro che sono lì per allenarsi e cerco di farli arrivare nel miglior modo possibile“.

Oltre alla Roma ci sarebbero anche altri club di Serie A su Isco, oltre ad alcuni inglesi. A far la voce grossa ci sarebbe il Wolverhampton, con Lopetegui che una settimana fa ha detto: “Firmare Isco? Non ho intenzione di valutare questo nome, perché in questo momento i giocatori che mi interessano sono i miei, quelli della mia squadra. Con il mercato aperto, vedremo le opzioni migliori“.