Isco torna nei pensieri della Juventus

I bianconeri starebbero ripensando a Isco per il centrocampo. Il giocatore spagnolo si è da poco svincolato dal Siviglia

Nemmeno il tempo dei saluti, che già il mercato sembra aprirsi clamorosamente per lui. Isco ha salutato da poco il Siviglia per svincolarsi e sarà da subito arruolabile per qualsiasi squadra voglia prenderlo già nel mercato di gennaio.

L’ex Real Madrid potrebbe far comodissimo a tante squadre, con la Juventus che starebbe pensando di prenderlo nel mercato di riparazione. Il giocatore ha bisogno di risentirsi nuovamente importante, cosa che nelle sue ultime due esperienze non ha fatto. Intanto la Juventus valuta.

Da Eurosport parlano chiaro

Ecco cosa hanno detto i colleghi di Eurosport sulla questione: “Svincolato lo scorso 21 dicembre dal Siviglia, il nome di Isco torna prepotentemente sul mercato e tra i vari club al quale viene accostata una delle stelle del centrocampo alla fine degli anni ’10 del Duemila c’è anche la Juventus. Il centrocampista 30enne spagnolo, vincitore di cinque Champions League con il Real Madrid, potrebbe rappresentare il primo grande colpo a parametro zero della nuova direzione bianconera.

Molto spesso Isco è stato avvicinato alla Serie A – qualche suggestione era trapelata anche la precedente estate – e ora che il centrocampista iberico ha bisogno di rimettersi in gioco dopo le ultime stagioni da comparsa, con numeri molto lontani rispetto a quelli a cui aveva abituato gli appassionati di calcio, la Juventus potrebbe diventare la piazza adatta per il rilancio. Allegri stravede da tempo per l’ex Real Madrid e i bianconeri e sembra aprirsi l’opportunità per vederlo in bianconero a partire da gennaio”.