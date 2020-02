ISIS G.Filangieri di Frattamaggiore: A scuola nell’impresa !

Prendono il via ufficialmente martedì 11 febbraio 2020 i percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’ISIS G.Filangieri di Frattamaggiore, Istituto guidato dalla Dirigente dott.ssa Imma Corvino, nell’ambito del PON Alternanza 2014/20 II Edizione.

L’Istituto Scolastico ha stipulato, difatti, un Accordo di Partenariato con le Agenzie Projenia Società Cooperativa, APS SannioIrpinia LAB , Ass.GiovaniMentor “Onlus”, le quali nell’ambito della loro rete di imprese accompagneranno in questa prima fase di 80 ore gli studenti presso tre realtà imprenditoriali e di servizi di rilevante importanza, che sono: Fenalca Internazional (Assistenza Fiscale) con sede a Napoli, dove gli studenti affronteranno praticamente problematice di natura fiscale, societaria e tributaria, sotto la guida del Consulente Espedito D’Antò; Azienda Sartoria Italiana – Massimiliano Corvino, con sede a Casoria, dove gli studenti guidati dal Manager Alfonso Ferraioli, affronteranno la gestione del mercato on-line dell’impresa e i relativi aspetti commerciali e gestionali; infine l’altro gruppo di studenti avrà modo di fare esperienza presso l’azienda Carlo Del Vecchio Group – Sascia Tech , coadiuvati dall’Esperto in Gestione delle Risorse Umane Ernesto Aelbi, affrontando problematiche relative alla gestione immobiliare del gruppo aziendale, il time management, nonché la valorizzazione ed incentivazione delle risorse umane.

“Grazie a questi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – commenta in una nota la Dirigente Scolastica Imma Corvino – viene offerto agli studenti un mix di opportunità con il mondo professionale che induce gli stessi alla piena consapevolezza che oggi studiare è condizione necessaria e fondamentale, ma non sufficiente se si vuole essere pronti ad affrontare il mercato del lavoro una volta terminato il ciclo di studi – pertanto, secondo la Dirigente Corvino la Scuola deve fare il suo dovere ossia, costruire una sede di relazioni e condizioni favoreli con la rete imprenditoriale regionale.