Ismajili non emoziona Conte: può restare ad Empoli

Ardian Ismajili potrebbe non andare a Napoli durante il mercato di gennaio. Il calciatore non sembra entusiasmare Antonio Conte, ma l’ostacolo principale sarebbe la volontà dell’Empoli di non indebolirsi durante la finestra invernale di calciomercato

Pronti? Via: il calciomercato ha inizio e con alcune squadre che si sono già mosse. Il Monza ha preso in prestito Akpa Akpro dalla Lazio, l’Udinese ha acquistato lo svincolato Oumar Solet e la Fiorentina ha comprato Nicolas Valentini dal Boca Juniors. Questi, al momento della scrittura di questo articolo, sono gli unici colpi in entrata del massimo campionato italiano.

Colpi che non saranno sicuramente gli ultimi, con almeno un paio che ci si aspetta arrivino dal Napoli. Dopo l’addio di Mario Rui, andato via dopo la rescissione consensuale, i partenopei sembrano decisi ad acquistare almeno un difensore. Sono tanti i nomi circolati, con quello di Ardian Ismajili che sembrava essere il più plausibile. Per ora, però, il giocatore dell’Empoli non si muove. Non sembra entusiasmare Antonio Conte per caratteristiche e, soprattutto, il club toscano sembra non voler cedere un pezzo pregiato durante la finestra invernale. Più probabile arrivi a zero in estate, quindi.

Le altre vie

Le trattative a cui è collegato il Napoli in questo avvio di mercato sono tante, principalmente in difesa. I partenopei, infatti, hanno visto nella lista dei rumour ben 6 difensori centrali. Quello che sembra essere più vicino all’arrivo è Danilo della Juventus, che non rientra – come affermato da Thiago Motta – nei piani del club bianconero. Si sta cercando di limare il margine con il club di Torino, ma la trattativa sembra stia per decollare.

Poi c’è Jakub Kiwior, che sembrava essere il più caldo qualche settimana fa, ma che invece si è raffreddato quasi totalmente. Un ritorno di fiamma potrebbe avvenire, anche se il Napoli non sembra voglia spendere troppo a gennaio. Discorso che, dunque, taglia quasi inevitabilmente fuori Harry Maguire. Il difensore inglese è stato uno degli osservati, ma non sembra sia stato fatto alcun tentativo da parte del Napoli, neanche un parlare. Da monitorare seriamente, invece, ci sono Jaka Bijol e Luiz Felipe. Bijol potrebbe anche arrivare in estate, con i partenopei che stanno parlando da ormai diverso tempo con l’Udinese, mentre Felipe vorrebbe tornare in Italia.