Isola 15, Akash Kumar contro Ilary Blasi: “Non so nemmeno chi sia”. Poi parla di Milly Carlucci e Barbara D’Urso

Akash Kumar è stato uno dei naufraghi di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Il modello di origini indiane è rimasto per poco tempo sull’isola, eppure sembrerebbe essere uno dei pochi dei quali si parla parecchio. Questo perché Akash, una volta uscito dal programma, ha avuto molto da ridire sul programma in generale.

AKASH KUMAR CONTRO ILARY BLASI – Dopo aver parlato di Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, i due nuovi opinionisti, Akash ha avuto qualcosa da dire anche sulla padrona di casa, Ilary Blasi. Durante una diretta su Instagram, riportata poi da Biccy.it, il modello ha dichiarato che se non fosse la moglie di Francesco Totti, non la conoscerebbe.

“Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Totti io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. […] Io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla D’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia” ha detto Akash Kumar.

Perché Akash non è rimasto su Parasite Island? Il ragazzo ha una risposta anche per quello. “Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro. Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente. Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla. Ragazzi vi stanno prendendo per i fondelli, ma davvero. Ecco perché tanti giovani vedono Netflix, Prime e Sky, perché la tv fa schifo, non c’è un programma decente” ha spiegato.

SU MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO – Il modello di origini indiane, che sta facendo molto discutere a causa di alcuni comportamenti ambigui sui social, ha avuto modo di parlare anche di Milly Carlucci e Barbara D’Uso. La prima l’ha conosciuta nel 2018 a Ballando Con Le Stelle. Stando a quanto dice Akash, la conduttrice lo avrebbe esortato a continuare nella moda. Su Barbara D’Urso, invece, ha ammesso di conoscerla.

“L’unica donna che è tanta roba è Milly, grandissima signora. Posso solo dire cose belle di lei. Vi racconto una cosa che risale a Ballando. Milly Carlucci mi ha detto ‘Sei troppo forte per fare televisione, non la fare. Fai la moda, che è quello che fa per te, devi seguire la strada del fashion e non della tv’. Davvero una persona speciale Milly” ha spiegato. “Se andrò in tv dalla D’Urso? Ci siamo sentiti ieri sera, ci siamo messaggiati. L’ho sentita in privato e lei mi crede. Mi ha detto che mi crede e che mi ha difeso, perché mi conosce, io e lei ci conosciamo ragazzi“ ha concluso.