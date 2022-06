Isola 16, Marialaura De Vitis su Luca Daffré: “Ho fatto un sogno su di lui e c’era passione”

Quest’edizione dell’isola dei Famosi sta per giungere al termine ma è stata molto povera dal punto di vista di relazioni amorose. Marialaura De Vitis sembrava volesse cambiare le carte in tavola con Alessandro Iannoni ma così non è stato perché il figlio di Carmen Di Pietro ha sin da subito stroncato questo interesse. Tuttavia, la giovane non demorde.

Sogno piccante su Luca Daffré

Ad oggi l’ex fidanzata di Paolo Brosio sembrerebbe essere molto interessata a Luca Daffré. Il giovane non si è mai sbilanciato più di tanto ma a quanto pare non sarebbe infastidito dalla presenza di Marialaura. La giovane, infatti, ha deciso di rivelargli un sogno fatto nella notte che li vedeva protagonisti.

Alla conversazione si è aggiunto Edoardo Tavassi, il quale subito ha captato la possibilità di un sogno erotico anche se la De Vitis ha subito smentito la cosa. Successivamente, la ragazza ha sottolineato: “Eravamo vicini di camera in hotel e sentivo bussare. Vado a vedere e c’era il cervo e gli ho aperto. E poi il sogno è continuato… Eravamo molto complici, c’era della passione… Lui, invece, ha sognato che lo nominavo. Se si avvera fuori di qua, gli dirò che avevo avuto un sogno premonitore”.

Luca Daffré sembrava molto imbarazzato dal racconto di Marialaura. Vedremo se questi ultimi giorni in Honduras faranno scoppiare l’amore.

Edoardo ed Estefania sempre più vicini

Il fratello di Guendalina ed Estefania Bernal sembrerebbero sempre più vicini ma attualmente non sappiamo se si tratti solo di grande amicizia. I due si divertono, scherzano sulla spiaggia e pare che la naufraga argentina sia anche molto auto-ironica. Infatti, l’uomo ha ironizzato sul suo rapporto con Estefania: “Quando parlo non mi capisce e quindi abbiamo un rapporto meraviglioso”.

Anche la giovane ha espresso un parere molto positivo su Tavassi: “Edo sta diventando un figo pazzesco”. Cosa accadrà tra i due?