Isola 2021, Ilary Blasi commenta Parasite Island davanti ai naufraghi: ora sanno tutto?

Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi. La puntata è stata ricca di emozioni e finalmente abbiamo visto il ritorno in studio di Elettra Lamborghini, la quale era inizialmente malata di Covid. Ilary Blasi, però, si è lasciata sfuggire un dettaglio troppo importante, vediamo cosa è successo.

ILARY BLASI GAFFE CON I NAUFRAGHI – Come i telespettatori già sapranno, i naufraghi non sono a conoscenza di Parasite Island. In quest’isola attualmente ci sono Fariba e Ubaldo, intenti a diventare dei concorrenti perfetti e ogni settimana saranno raggiunti dall’eliminato, che deciderà se rimanere o no.

E adesso vediamo cosa è successo. Dopo la prova ricompensa andata in onda ieri, c’è stato uno scambio di concorrenti tra Burinos e Rafinados. Brando Giorgi, infatti, è passato nella squadra dei Burinos, mentre Daniela Martani nei Rafinados. A qual punto, Ilary Blasi ha fatto una battuta tragicamente diventata una gaffe.

La conduttrice ha detto a Brando che la sua permanenza nei Rafinados è durata quanto quella del visconte Ferdinando su Parasite Island. Fortunatamente, Ilary Blasi ha compreso il suo errore in tempo e non ha continuato la frase, pertanto i naufraghi potrebbero non aver capito. Infatti, la moglie di Totti ha continuato a condurre come se niente fosse, cercando di cambiare subito argomento. Sicuramente la sua faccia rimarrà nella storia del programma.

ILARY RIMPROVERA ZORZI – La cosa divertente è che un momento prima Ilary Blasi aveva richiamato Tommaso Zorzi che stava parlando di quest’isola segreta. Tuttavia, il ragazzo sapeva di non aver fatto una gaffe poiché il collegamento con l’isola era spento. Insomma, una serata all’insegna dello spoiler, chissà se qualche naufrago malizioso avrà capito.