La partecipazione di Cristina Scuccia sta generando la curiosità immaginata ancor prima dell’inizio del reality. La sua presenza è quella più chiacchierata al momento e sono in molti a seguire attivamente le dinamiche legate ai primi giorni in Honduras.

I telespettatori si ritrovano per la prima volta a seguire un’ex Suora tra i partecipanti di un reality, una ragazza che ha scelto di percorrere una nuova strada, strettamente legata al mondo del gossip e dello spettacolo.

Pamela Camassa e la battuta in prima serata

Inevitabilmente il passato di Cristina, è venuto fuori durante la prima puntata dell’Isola, non sono infatti mancate frasi e battute involontarie, legate alla sua vecchia vita. Una tra tante, quella di Pamela Camassa, una delle naufraghe di questa edizione.

Pamela durante un confronto in puntata con le altre concorrenti, si è lasciata andare ad un’affermazione che non è passata in osservato: “Siamo tutti qui per metterci in gioco, siamo sulla stessa spiaggia e non la posso di certo pregare, non per fare una battuta”.

Un modo di dire quello della Camassa che detto ad un’ex Suora, diventa nel giro di pochissimo, un cult del momento.

Ad ogni modo Cristina, durante le interviste che hanno preceduto l’inizio dell’isola, ha più volte messo in evidenza il suo desiderio di vita nuova. La sua voglia di cambiamento, la spinta verso una rinascita, sono stati a detta della Scuccia, strumenti determinanti per la sua scelta. Riuscirà Cristina a spogliarsi definitivamente dai suoi ormai vecchi abiti e farsi conoscere per la persona che è a prescindere da tutto?