Isola dei famosi 2022: chi è Patrizia Bonetti?

La sedicesima edizione del reality show “Isola dei famosi” è cominciata da circa 9 giorni, più precisamente dal 21 marzo 2022. Nel programma condotto da Ilary Blasi, ha visto la partecipazioni di un cast molto “vivave”: Blind e Roberta Morise, poi ci sono Antonio Zequila e Floriana Secondi; Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni; Gustavo e suo figlio Jeremias Rodriguez; Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo; Nicolas Vaporidis ed anche Patrizia Bonetti.

Anche quest’ultima è approdata qualche giorno fa Playa Pal assieme a Blind e Morise. Al termine della puntata, sono stati questi due ad entrare immediatamente in gara, come coppia, a Playa Accopiada. Patrizia ha, invece, raggiunto il resto dei naufraghi singoli a Playa Sgamada ed è lì che inizierà la sua avventura isolana.

Una volta sbarcata nell’isola centro-americana, la Bonetti ha dovuto affrontare subito una prova molto dura e difficile per conquistarsi la permanenza in Palapa: la prova del fuoco. Prova durante la quale avrebbe riportato significative scottature che non le hanno concesso di essere presente nella puntata odierna. “Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“: questo l’annuncio di Ilary Blasi riguardo le condizioni della 26enne italiana. In attesa di rivederla in azione, scopriamo di più su questa nuova concorrente.

Nata a l’Avana, a Cuba, da madre cubana e papà bolognese, il 30 settembre del 1995, è un influencer e modella italo cubana. Ha lavorato per diversi brand di livello ed è diventata nota sul nostro piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2018: nella casa più spiata della tv ebbe un flirt con Luigi Mario Favoloso, all’epoca legato a Nina Moric.

Riguardo sempre la sua vita privata, Patrizia è finita più volte sui giornali di gossip per via delle sue frequentazioni: è stata legata prima al celebre dj italiano Gianluca Vacchi, poi con il famoso imprenditore immobiliare Stefano Ricucci (ex-marito della show-girl Anna Franchi) e poi con il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio.