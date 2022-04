Isola dei Famosi: a quanto ammontano i cachet dei concorrenti?

Dopo la fine del GF Vip, a riaprire i battenti è stato un altro reality di successo: L’Isola dei Famosi. La domanda più gettonata da parte dei telespettatori è sempre la stessa per ogni programma di questo genere: quanto guadagnano i concorrenti?

QUANTO GUADAGNANO I NAUFRAGHI? – Come nel caso del Grande Fratello Vip, anche per questo reality il cachet varia in base al concorrente. Tra i fattori che determinano la somma c’è la popolarità del naufrago e gli accordi presi con il programma.

Secondo MowMag.it, ci sarebbero alcuni concorrenti che guadagnerebbero più degli altri. Attualmente ad avere il cachet settimanale più alto sarebbero Lory Del Santo e Ilona Staller. Oltre alle due chiacchieratissime naufraghe, anche Marco Melandri avrebbe ricevuto un compenso settimanale più alto rispetto agli altri concorrenti:

“Il campione di MotoGP risulta essere tra i naufraghi più pagati di questa edizione, insieme a Lory Del Santo e Ilona Staller. Tutti e tre, infatti, su questo ipotetico podio dei Paperoni dell’Isola, avrebbero accettato di partecipare siglando un contratto da almeno 10mila euro a settimana”.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, si parla di 5mila euro settimanali. Queste, però, non sono le cifre ufficiali, ma solo delle indiscrezioni. Non è infatti giunta alcuna conferma da parte di fonti ufficiali Mediaset.