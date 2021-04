Isola dei Famosi, Akash Kumar flirt con Francesca Lodo a telecamere spente? L’indiscrezione

Un nuovo gossip si è abbattuto sull’Isola dei Famosi. Sembrerebbe che ci sia stato un flirt tra Akash Kumar e Francesca Lodo durante la prima settimana e a telecamere spente. Vediamo cosa è successo nel dettaglio.

FLIRT FUGACE? – Questa voce, nelle ultime ore, si sta facendo sempre più insistente ed è giunta al giornalista Armando Sanchez, il quale ha poi pubblicato un articolo su Novella 2000. Sembrerebbe, infatti, che nella prima settimana di reality ci sia stato un fugace flirt tra Akash Kumar e Francesca Lodo. Tuttavia, al momento non si hanno conferme in merito alla questione.

“Queste voci danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza all’Isola, abbia approcciato, diciamo così, con la ex Letterina” si legge sulla rivista diretta da Roberto Alessi. Stando alle parole di Sanchez, la fonte che ha rivelato questo gossip sembrerebbe essere molto accreditata. Nonostante ciò, il giornalista ritiene improbabile la veridicità di questa storia.

Come se non bastasse, non c’è nessun filmato che possa in qualche modo confermare questo fugace flirt o almeno un approccio un po’ più intimo. Il giornalista, però, spiega che non avere filmati non significa nulla: “Certo, è possibile che qualcosa sia accaduto a telecamere spente. Sta di fatto che il dubbio sta suscitando molto interesse”.

Cosa succederà nella prossima puntata che andrà in onda domani? Ilary Blasi lo chiederà direttamente ad Akash Kumar presente in studio? Vi ricordiamo che il modello è presente da due puntate, pertanto, pare abbia deciso di fare pace con lo show.