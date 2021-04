Isola Dei Famosi: Andrea Cerioli attaccato da Akash e Daniela Martani sul suo aspetto, modifica le foto?

Andrea Cerioli, che è già noto al mondo della tv per aver partecipato al Grande Fratello e due volte a Uomini e Donne, è stato duramente attaccato sul suo aspetto fisico da due personaggi che hanno già partecipato all’Isola Dei Famosi. Inoltre lo sbarco in Honduras non si sta rivelando una bella esperienza per Cerioli, il quale viene molto criticato dai suoi attuali compagni di avventura.

Tra le ultime cose accadute possiamo dire che ha litigato con Brando Giorgi e con Roberto Ciufoli. Con quest’ultimo in particolare se l’è presa per aver ricevuto la nomination. Nella settima puntata infatti è finito al televoto con Drusilla Gucci. Durante un fuori onda ha avuto uno scatto di rabbia. Il comico però ha ammesso di averlo nominato perchè dovrebbe darsi più da fare.

LE CRITICHE DI AKASH E DANIELA MARTANI SULL’ASPETTO FISICO DI ANDREA, MODIFICA LE FOTO CHE PUBBLICA? – Durante una diretta su Instagram, Daniela Martani e Akash hanno sostenuto che attualmente Andrea Cerioli ”non fa nulla sull’Isola Dei Famosi, è un grande chiacchierone e stratega”, come testimonia anche il sito web ”Gossip e Tv”. Inoltre l’ex naufraga ha dichiarato che le vede sempre molto nervoso, con la gamba che trema e poi ha detto: “Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente”.

Stando a quanto hanno riportato, inoltre, il naufrago si modificherebbe le foto, in quanto sui social posta foto con addominali e lato b scolpiti, mentre in tv il suo fisico appare ben diverso. Proprio per questo Daniela si è scagliata contro di lui svelando: “Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece… lui dice che ultimamente è ingrassato”.

Anche Akash ha detto la sua, sostenendo: “Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia in giù”. Attualmente Andrea Cerioli sta al televoto con Drusilla Gucci, chi avrà la meglio? In molti su Twitter hanno pensato che visto che Andrea non si sta godendo a pieno questa esperienza potrebbe lasciare il posto ad altri più interessati. Staremo a vedere.