Isola Dei Famosi, Antonella Fiordelisi nel cast? Ecco le sue parole

Antonella Fiordelisi, influencer ed ex tentatrice di Tempatation Island, potrebbe entrare a far parte del nuovo cast de L’Isola dei Famosi. In realtà, il suo nome non è affatto nuovo nel mondo dei reality poiché spesso chiamata per fare i provini ma poi rifiutata. Sarà la volta buona questa?

A un passo dal reality

L’influencer è sempre stata ad un passo dal reality: prima con L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi e successivamente per il GFVip 5 e 6. La ragazza però non si arrende e ne ha parlato ai microfoni di RTL 102.5 news, nel programma Trends & Celebrities condotto da Francesco Fredella.

Nello specifico, l’influencer è tornata a parlare delle sue passate esperienze nel mondo dei reality show: “Io avevo fatto dei provini durante il Grande Fratello Vip, verso settembre, ed ero molto piaciuta, poi non so il motivo per cui non mi abbiano preso”. Chiaramente, le vicende della Fiordelisi non sono le uniche legate a quest’ultima edizione del GFVip condotta da Alfonso Signorini.

“Una cosa è certa: qualora mi dovessero richiamare per dei provini ne sarei contraria perché fare i provini sempre, ogni anno piacere e non essere mai presa a livello emotivo non credo sia una grande cosa” ha poi aggiunto Antonella.

Successivamente, la Fiordelisi ha ribadito la voglia di partire per l’Honduras: “Io lo farei anche un reality come L’Isola dei Famosi perché non sono una falsa e chi dice di no penso sia un ipocrita. Quel reality lo farei, però il fatto di non mangiare un po’ mi pesa perché io mangio tantissimo. Vedremo”.