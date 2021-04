Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione difende Andrea Cerioli: “Non so dove sto trovando le forze”

Arianna Cirrincione ha quasi perso la pazienza. La ragazza non riesce più a tollerare i continui attacchi al suo fidanzato Andrea Cerioli, volato da pochi giorni all’Isola dei Famosi. In molti hanno criticato la partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne ma la sua compagna lo difende a spada tratta. Vediamo cosa è successo.

ANDREA E ARIANNA: COLPO DI FULMINE DA MARIA DE FILIPPI – I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando Cerioli era sul trono (per la seconda volta) con lo scopo di trovare finalmente una fidanzata. In quel periodo è arrivata Arianna Cirrincione, la quale ci ha messo davvero poco tempo a rubare il cuore del misterioso tronista. Ad oggi, i due sono molto innamorati e anche in ombra rispetto ad altri protagonisti del dating show.

ANDREA CERIOLI ALL’ISOLA: TUTTO FUMO E NIENTE ARROSTO? – L’arrivo di Cerioli all’Honduras ha deluso molti telespettatori, convinti di vedere un uomo in stile Tarzan procacciare il cibo con le mani. Così non è stato: Andrea è un normale ragazzo, sensibile, molto legato ai suoi affetti. Non solo, ha spesso versato qualche lacrima per la loro mancanza e questo ha suscitato molte risate da parte di coloro che forse non sono abituati a “vedere un maschio alfa piangere”.

Infatti, il suo modo di fare è stato parecchio criticato dagli opinionisti, ma anche dalla stessa conduttrice Ilary Blasi, che forse avrebbe potuto spendere qualche parolina in più di conforto. Come se non bastasse, anche gli ex naufraghi Akash Kumar e Daniela Martani hanno criticato pesantemente Andrea Cerioli, questa volta per il fisico. Secondo i due, il Cerioli avrebbe ritoccato le sue foto su Instagram poiché, a detta di Kumar, il ragazzo “ha la pancia in giù”. Curioso, detto da una persona accusata di essere ricorsa al chirurgo per cambiare il colore degli occhi.

Duro l’attacco della Martani: “Una persona completamente inutile. E’ tutto falsato. Si mette le foto con l’addominale in vista e invece poi dice che è ingrassato ultimamente”. Insomma, Andrea Cerioli non convince affatto ma la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, continua a sostenerlo. L’ex tronista, infatti, al momento è in nomination contro Drusilla Gucci: “Non chiedetemi dove sto trovando le forze perché non lo so. Forza amore mio, conto su di voi eh”.