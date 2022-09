Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti è incinta: l’annuncio sui social

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha annunciato di essere in dolce attesa sui social e di essere molto felice per questo nuovo capitolo della sua vita

Era il 2021 quando Beatrice Marchetti, influencer e modella, approdava sull’Isola dei Famosi. La giovane poi, dopo l’esperienza in Honduras, non è più tornata in tv ma ha continuato con il suo lavoro sui social. In queste ultime ore è tornata a far parlare di sé poiché ha annunciato un lieto evento.

Storia finita con Mathieu, ora c’è Felix

Sull’Isola Beatrice presentò a tutti il suo fidanzato Mathieu con il quale aveva una relazione da un po’ di tempo. Il giovane è apparso anche in puntata per salutarla. Tuttavia, in quest’ultimo anno le cose sono cambiate drasticamente perché la Marchetti ha chiuso la storia con Mathieu e si è fidanzata con Felix, del quale non si sa nulla. Prima dell’estate, Beatrice si è sposata con il nuovo compagno.

Il matrimonio è avvenuto in Grecia e si è trattata di una cerimonia molto piccola e privata alla quale ha partecipato anche l’ex collega naufraga Isolde Kostner. Insomma, un anno molto movimentato per la giovane influencer, la quale nelle ultime ore ha annunciato di essere incinta.

Presto mamma

Nelle ultime ore, Beatrice ha annunciato sui social una bella notizia: presto diventerà mamma. “È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!” ha scritto la giovane sui social allegando un dolce scatto con il pancione. La giovane modella era ansiosa di condividere questa gioia con i suoi follower.

“Ora mi dovrete subire con il panzone. Non son pronta psicologicamente, mi dovete aiutare” ha detto Beatrice sui social. La giovane ha spiegato che piano piano aggiornerà i suoi follower su tutta la gravidanza. Tanti i commenti e le congratulazioni da parte dei vip, anche di ex colleghi dell’Isola.