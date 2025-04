Isola dei Famosi, cast al completo: “Oggi si è tenuto lo shooting fotografico”

Come noto oramai da mese, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi porterà con sé diverse novità. Mediaset, infatti, ha deciso di optare per volti nuovi per la conduzione, per gli opinionisti e per l’inviato in Honduras. Da quanto emerso in una recente indiscrezione, il cast sarebbe al completo.

“Oggi si è tenuto lo shooting fotografico” – Quest’anno in studio non ci saranno Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Non è stata confermata nemmeno Elenoire Casalegno, che l’anno scorso ha vestito i panni di inviata e le sarebbe piaciuto tornare nel team:

“I commenti positivi sul mio operato mi fanno molto piacere. Anche perché non è stato semplicissimo, so io quanto mi è costato. Non è che stavo su una poltrona in studio con aria condizionata e confort. Come rispondo a chi mi vedrebbe bene come presentatrice? Ovviamente sarebbe bello e mi farebbe tanto piacere“.