Isola dei Famosi, cicogna in arrivo per una ex concorrente: annuncio social

Ed è in arrivo la cicogna, precisamente la prima, per una ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Si tratta di Gracias De Torres, naufraga nel 2016. La modella ha voluto annunciare la lieta notizia sui social, definendo questa gravidanza come un vero e proprio miracolo.

BEBÈ IN ARRIVO – Era il lontano 2016 quando Gracias partecipò al noto reality, facendosi conoscere sul piccolo schermo. Dopo l’avventura televisiva, che le ha causato dei problemi fisici e psicologici, la modella ha trovato l’amore.

Nel 2018 la De Torres è convolata a nozze con il giocatore di basket Daniele Sandri. Solo recentemente la donna ha però potuto dare il grande annuncio sui social, lasciando tutti senza parole:

“Non so da dove iniziare, né vorrei raccontarvi una palla impressionante su come sono stata o mi sono sentita a ogni domanda su: i bambini quando? Non li vuoi? E per il lavoro? Ma sei già sposata. Vorrei semplicemente dire che ci sono stati tre lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto grande unione e coraggio. E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano. Per cui, amici miei, voglio dire a tutti che sono incinta. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo, vorrei ringraziare chi ha realizzato un miracolo del genere. E dirvi che sono la persona più felice al mondo”.

Nel 2018 la stessa Gracias De Torres, parlando della possibilità di fare un figlio con Daniele, aveva rivelato i problemi avuti dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Parlando dei gravi problemi psicologici e fisici riportati dall’esperienza sull’isola, la donna aveva ammesso:

“Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose. Non voglio entrare nel dettaglio. Spero piano piano di recuperare un equilibrio fisico perché questo figlio lo vogliamo”.