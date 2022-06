Isola dei Famosi, cosa è successo tra Edoardo ed Estefania? L’ultimo scoop

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, c’è certamente Edoardo Tavassi. Ad un passo dalla finale, l’ex naufrago ha dovuto abbandonare l’isola per un grave infortunio. Nonostante il suo ritorno in Italia, Edoardo continua a far parlare di sé.

COSA È SUCCESSO TRA LUI ED ESTEFANIA? – Nelle ultime puntate a dover dire addio al reality ad un passo dalla finale non è stato solo il fratello di Guendalina Tavassi. Tramite televoto, infatti, hanno dovuto abbandonare l’isola anche Estefania Bernal e Pamela Petrarolo.

Stando all’ultimo scoop lanciato da The Pipol TV, la bella modella ci avrebbe provato con Edoardo. Il tutto sarebbe accaduto nel resort in Honduras, la notte prima di ritornare in Italia:

“Nella sua prima notte da ‘libero’, prima di partire per un volo che con più tappe, e con un ginocchio out, lo porterà in Italia; Tavassi nel resort si è trovato a passare la sua ultima notte come altre due naufraghe eliminate: Pamela Petrarolo e la modella Estefania Bernal. Secondo le nostre fonti la ragazza avrebbe flirtato con Tavassi ma ricevendo un due di picche. Il fratello di Guendalina davvero aspetta di guardare Mercedes Henger senza telecamere per capire qualcosa di più del loro rapporto. Intanto spopolano sui social i suoi meme e la sua simpatia ha colpito anche l’attrice comica Virginia Raffaele. Guendalina, dinanzi a queste sorprese e rivelazioni dichiara a a Pipol ‘Adesso va a finire che io sono la sorella di Edoardo e ora lui è quello famoso’. Ma lo dice sorridendo… con affetto”.

Recentemente proprio Edoardo ha espresso della bella modella argentina e di Mercedesz Henger, con cui sembrava stesse nascendo del tenero. Nel daytime del 20 giugno, rispondendo alle curiosità dei fan, Tavassi ha rivelato:

“Mercedez mi piace, ma l’isola non è la vita reale, ma vediamo fuori. A me già da fuori mi piaceva Estefania, poi un po’ di bugie le ha dette. Però poi mi ha chiesto scusa e l’ha ammesso, quindi è una bella ragazza, però…”