Isola dei Famosi, Cristina Scuccia in bikini: “Anche questa è libertà”

Il viaggio di Cristina Scuccia alla ricerca della libertà procede a gonfie vele. L’ex suora, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, sta pian piano scoprendo se stessa e si è lasciata andare indossando un bikini. La cantante, infatti, prima di partire per l’Honduras aveva dichiarato che non avrebbe indossato costumi scoperti.

Alla ricerca della libertà

Cristina, prima di partire per l’avventura sull’isola, aveva dichiarato di non avere alcuna intenzione di indossare il bikini come tutte le altre naufraghe. I primi giorni, infatti, l’ex suora ha indossato dei costumi interi accompagnati da pantaloncini. Tuttavia, la Scuccia ha deciso di lasciarsi andare indossando il pezzo superiore di un bikini e un pantaloncino. Questa presa di posizione non è passata inosservata ad Ilary Blasi, la quale si è congratulata per il coraggio:

“Cristina in questa settimana hai mostrato molto coraggio dopo una vita protetta e in sicurezza hai deciso di metterti in discussione. Possiamo dire che è nata una nuova Cristina. So che ce l’hai messa tutta per superare quella prova, ti stai scoprendo in modo diverso. Innanzitutto complimenti per il bikini, ti abbiamo visto in bikini e stai molto bene”.

“Sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze” ha risposto Cristina, spiegando di interpretare questo atto come liberatorio.

Le dichiarazioni prima di partire per l’Honduras

Prima di partire per L’Isola dei Famosi, la Scuccia aveva dichiarato tutt’altro: “Non indosserò il bikini, sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”. Detto fatto!