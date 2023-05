Cristina Scuccia sarebbe interessata ad un naufrago sull'isola ma non sarebbe intenzionata ad avviare frequentazioni nel programma

Prosegue l’avventura dei naufraghi sull’Isola dei Famosi, in Honduras, tra una confessione e l’altra. Cristina Scuccia è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del programma e giorni fa rivelò di avere una persona fuori dal programma. Tuttavia, stando alle ultime clip andate in onda su Canale 5, l’ex suora sarebbe interessata ad un compagno di avventura.

L’interesse che non ti aspetti

Nelle scorse ore, Gian Maria Sainato ha ammesso di essere interessato alla Scuccia e, parlando con Helena Prestes, ha rivelato che anche lei sarebbe interessata. La cantante, però, non avrebbe intenzione di avviare frequentazioni e storie d’amore in televisione. “Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality” ha esordito Gian Maria.

“Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi” ha continuato il modello.

“Mi ha detto queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa, anche se io l’ho tranquillizzata. Io le ho confessato che lei mi interessa e lei mi ha risposto che la cosa è reciproca. Parlando parlando mi ha detto che lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull’Isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano. Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì” ha concluso Gian Maria.

Sembrerebbe, dunque, che Cristina sarebbe interessata al modello: ma non aveva una persona in Spagna? Non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni in merito a questa “amicizia speciale”.