Isola dei Famosi, Cristina Scuccia racconta la popolarità dopo The Voice: “Non ero pronta”

Cristina Scuccia l’abbiamo conosciuta nel 2014 quando all’epoca si faceva chiamare Suor Cristina e decise di partecipare (e poi vincere) The Voice. Attualmente nel cast de L’Isola dei Famosi, l’ex suora si è raccontata e ha affrontato le tappe del suo successo che l’hanno portata a partecipare a questo reality.

Cristina sulla popolarità: “Non ero pronta”

Parlando con la sua compagna di avventura, Corinne Clery, Cristina ha raccontato cosa ha dovuto subire nei mesi successivi alla partecipazione di The Voice. Non è stato semplice per lei poiché in quel periodo ha raccontato di aver perso molta fiducia nelle persone. L’ex suora ha confessato che in tanti si avvicinavano nascondendo un microfono per registrarla, un vero e proprio trauma che ha affrontato andando in terapia.

“Tipo io finivo di cantare a messa, si avvicinavano persone per salutarmi e mi è successo di trovare identiche parole sul giornale. Nel tempo mi hanno fatto perdere tanta fiducia, non è stato facile, la vedevo come una violazione. Non ero pronta a tutto quello che è successo, e quindi dare fiducia era diventata una cosa difficile. Non so se L’Isola sia il posto giusto per iniziare a fidarmi” ha spiegato la Scuccia.

Iniziano le prime liti tra i naufraghi

L’Isola è iniziata da una settimana e i naufraghi hanno già i nervi a fior di pelle. Nelle scorse ore, infatti, è avvenuto il primo scontro tra Helena Prestes ed il compagno di Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini. Il tutto a causa della catena di salvataggio avvenuta nella puntata di lunedì. Quest’ultimo avrebbe accusato la compagna d’avventura di non aver salvato Claudia Motta al posto di Corinne Clery.

“Non metto nessuno contro di te. Claudia mi ha detto che è rimasta molto, ma molto colpita dal tuo atteggiamento. Perché avendo io, tu e Claudia la stessa età, avresti potuto scegliere lei anziché Corinne Clery. Corinne, tanto, l’avrebbe scelta Nathaly” ha detto Simone. Helena si è alterata e si è lasciata andare ad una crisi di pianto in confessionale ammettendo forse di aver sbagliato in buona fede.