Isola dei Famosi, Cristina Scuccia sommersa dalle critiche: cos’è successo?

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri in prima serata, i telespettatori hanno vissuto degli attimi di paura. Alessandra Drusian dei Jalisse ha avuto un attacco di panico in diretta. A non passare inosservata, inoltre, è stata la reazione di Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, con cui la naufraga si stava sfidando.

PIOVONO CRITICHE – Nell’ultima puntata del reality si è deciso di aprire un televoto flash per decretare il primo finalista. Per poter accedere a questo televoto, si doveva affrontare una prova e superarla. La prima sfida è stata vinta da Pamela Camessa, battendo Helena Prestes nella prova di apnea.

Il secondo dei tre duelli previsti per questo televoto, ha visto la Drusian sfidarsi con la Scuccia. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto. Ad accorgersi inizialmente è stato Fabio Ricci, il marito di Alessandra, ma Alvin ha prontamente cercato di tranquillizzarlo.

Ad un certo punto, però, della cantante si sono perse le tracce. Proprio per questo Ilary Blasi è prontamente intervenuta, cercando di capire cosa stesse accadendo. Dopo un primo momento di silenzio, la telecamera, alla fine, ha inquadrato Alessandra in preda ad un attacco di panico.

Alvin è subito andata a soccorrere la concorrente, spiegando poco dopo: “È andata in ansia perché non toccava. Adesso la stiamo calmando, appena è pronta te lo dico”. La Drusian, infatti, pare non sappia nuotare e questa sarebbe il motivo di tale reazione.

A destare indignazione da parte del pubblico è stato il comportamento di Cristina. La donna, infatti, non sembra essersi preoccupata molto delle condizioni della concorrente. I telespettatori avrebbero preferito vedere la Scuccia tornare indietro per aiutare Alessandra, dato che la sfida era oramai stata vinta dall’ex suor Cristina.