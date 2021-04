Isola Dei Famosi: Daniela Martani critica Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione risponde e difende il fidanzato

Daniela Martani sembra proprio non sopportare Andrea Cerioli. A dimostrarlo è stato un suo commento fatto durante la messa in onda della nona puntata dell‘Isola Dei Famosi. Le parole della donna sono state scritte direttamente sul suo account Twitter e sono stati molti coloro che hanno commentato, non accettando le critiche.

L’ex naufraga, attraverso il suo account su Twitter, ha detto che il ragazzo dovrebbe essere squalificato per come si è rivolto nei confronti di Fariba Tehrani. Insomma ormai è risaputo che Daniela Martani non prova una fortissima simpatia per Andrea Cerioli.

Inoltre, Daniela Martani, ha dichiarato che l’ex gieffino dovrebbe essere squalificato proprio per il suo comportamento maleducato, ha poi aggiunto che è anche odioso. Il commento naturalmente è stato notato dalla fidanzata di lui, che subito è intervenuta.

IL COMMENTO DI ARIANNA CIRRINCIONE ALLE CRITICHE DI DANIELA – Arianna Cirrincione ha subito replicato: “Ma ce l’hai una vita?”, la frase ha naturalmente ottenuto molti consensi. Daniela Martani, inoltre ha subito replicato e ha scritto un ulteriore commento rivolto ad Arianna: “Povera te!”. La reazione è stata totalmente ignorata dall’ex partecipante di Uomini e Donne.

I FAN DI ANDREA CERIOLI CONTRO DANIELA MARTANI – Anche i fan di Andrea Cerioli, vedendo che Daniela Martani si è scagliata contro l’ex tronista, hanno deciso di dire la loro. Sono stati molti coloro i quali hanno deciso di attaccare l’ex partecipante dell’Isola dei Famosi. Lei però ha subito risposto alle critiche: “Dei commenti dei ragazzini che seguono questo soggetto qui…Mi fanno solo ridere…Poverini!”.