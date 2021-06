Isola dei Famosi, dopo la vittoria Awed si racconta: rivelazioni inaspettate

A vincere l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stato lo youtuber Awed, all’anagrafe Simone Paciello. Spesso al centro delle discussioni sia dentro che fuori lo studio del reality, il ragazzo alla fine ha trionfato. In una recente intervista a Fanpage.it, Simone ha deciso di raccontarsi, rilasciando delle inaspettate rivelazioni sulla sua esperienza in Honduras. Di cosa avrà parlato?

TRADITORE VERSO GLI AMICI? – Fin dalle prime settimane sull’Isola, Awed è stato spesso accusato di essere uno stratega e un traditore. Le pesanti critiche sono sorte dopo il suo comportamento avuto prima con Vera Gemma e poi con Valentina Persia, due delle naufraghe con cui il ragazzo aveva stretto un forte legame.

Riguardo la storia con Vera, il ragazzo ha spiegato che: “Trattandosi di un reality show basato anche sulle discussioni, è chiaro che determinate prese di posizione siano giudicate come dei voltafaccia. Le cose accadute durante le prime settimane sull’Isola si allontanavano molto dalla persona che sono per cui non mi sono allontanato da Vera ma dal Simone che era uscito fuori in quella situazione”.

Nonostante le dinamiche avvenute sull’isola, il rapporto tra lo youtuber e la Gemma non si è affatto incrinato. La donna è stata tra le prime persone, infatti, a scrivere al ragazzo per congratularsi della sua vittoria.

Riguardo la nomination di Valentina Persia, Paciello ha fatto notare che ciò è avvenuto durante la finale e non prima. “Se ci fossero stati 36 concorrenti tra cui scegliere e avessi scelto lei, avrei capito – ha spiegato-. Ma lì era bianco o nero: dovevo scegliere tra lei e Andrea. L’ultima settimana Valentina si era un po’ allontanata dal gruppo, ormai composto solo da giovani. È come quando vai in vacanza. Se ci sono 4 ragazzi e la madre di uno di loro, la madre si sente fuori dal gruppo. Non era una strategia. Se avessi ragionato in questi termini, avrei messo in nomination Andrea che ritenevo uno dei papabili vincitori dell’Isola”.

Durante l’ultima settimana in Honduras, a far finire Awed al centro dell’attenzione è stata la sua nomination a Matteo Diamante. I due, infatti, si conoscono e sono amici da ancor prima dell’Isola dei Famosi. Proprio questo ha creato stupore e sdegno tra molti fan del reality. Su questa decisione, il ragazzo ha affermato:

“Vale come per Valentina. Potevo fare un nome su 4. E chiunque si sarebbe potuto sentire pugnalato alle spalle. Dovevo fare una scelta e Matteo quella settimana era stato un po’ distante dal gruppo dei “moschettieri” formato con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Sarebbero stati molto più logici e funzionali al gioco altri atteggiamenti ma non ho mai fatto strategie”.

A QUANTO AMMONTA IL CACHET? – Tra i temi discussi durante la messa in onda del programma, non è certamente mancata la questione del cachet. Per questo quelli di Fanpage hanno chiesto all’ex naufrago se fossero vedere le indiscrezioni che parlavano di un compenso settimanale di 7000 euro. Sulla questione lo youtuber ha voluto girarci intorno, ma senza dare una reale risposta. Ha poi voluto chiudere così l’argomento: “Come vedi, sto girando all’infinito intorno a questa domanda con una serie di frasi sconclusionate che non porteranno a nessuna risposta”.

L’AMORE PRE E DURANTE L’ISOLA – Nel percorso di Awed non sono di certo mancate le ragazze. Sono state alcune le naufraghe che hanno catturato l’attenzione del ragazzo, ma una più di tutte, stando a quanto rivelato a Fanpage.it, aveva davvero fatto colpo su di lui.

“Mentirei se non dicessi che ci sono state due settimane sull’Isola durante le quali ho provato un interesse significativo nei confronti di Beatrice Marchetti– ha così rivelato-. Dal momento che è emersa la nostra incompatibilità e lei ha ammesso di essere fidanzata ci abbiamo messo una pietra sopra”.

Anche in Honduras Simone è finito nel mirino del gossip per il presunto flirt con Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan. Dopo la smentita della ragazza, è arrivata anche quella dell’ex isolano: “Ci siamo frequentati, ma per poco tempo ed è qualcosa che risale all’anno scorso. Capita di prendere un caffè con una persona, poi di prenderne uno con un’altra. Non sei fidanzato con tutte le persone con le quali prendi il caffè”.