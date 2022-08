Isola dei Famosi, Edoardo sull’ex Diana Del Bufalo: “Le voglio un gran bene”

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi c’è certamente Edoardo Tavassi. Sbarcato insieme alla sorella Guendalina a reality già avviato, l’ex naufrago ha conquistato in poco tempo il pubblico.

Durante l’esperienza in Honduras, come rivelato a Novella 2000, a mancare ad Edoardo non è stata solo la famiglia, ma anche le sue due ex: Lucia e Diana Del Bufalo.

IL RAPPORTO CON LE SUE DUE EX – Nonostante la storia tra Tavassi e Diana sia giunta al capolinea da tempo, tra i due è rimasto un profondo affetto. A parlare del loro attuale rapporto è stato proprio l’ex volto dell’Isola dei Famosi:

“

“Diana è di sicuro la donna che mi ha fatto stare meglio in tutta la mia vita. Tra noi oggi c’è una grande amicizia, è quasi una sorella per me. Fa parte della mia comitiva e delle persone che frequento quotidianamente. Credo che l’amicizia e l’affetto siano cose che durano sempre, mentre l’amore purtroppo può anche finire. Le voglio un gran bene e c’è il massimo rispetto sotto ogni punto di vista”.

Ha poi parlato di un’altra sua ex, Lucia, amica non solo di Edoardo, ma anche della Del Bufalo. Su di lei, l’uomo ha dichiarato: “Mentre ero all’Isola si vedevano insieme a casa mia per vedere il reality. Parenti a parte, Lucia, una mia ex, che ora è una mia grande amica e socia della mia società. E Diana, anche lei diventata mia amica, dopo la fine del nostro amore”.

Ma qual è l’attuale situazione sentimentale del fratello di Guendalina? Nonostante l’interesse reciproco tra Edoardo e Mercedesz Henger, nato sull’isola, l’uomo è single:

” In passato mi bastava che una donna fosse bella e subito la volevo conquistare. Oggi ho bisogno di una donna che mi faccia divertire, che mi faccia stare bene principalmente dal lato emotivo. Lei deve essere più simpatica di me”.