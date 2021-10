Isola dei Famosi, Elisa Isoardi bacio passionale a Ostia: ecco il ritorno di fiamma

Elisa Isoardi, presentatrice ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, è tornata al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali. La donna la conosciamo soprattutto per la sua grande storia d’amore con Matteo Salvini, tristemente naufragata qualche tempo fa. Successivamente, si è buttata a capofitto nel lavoro collezionando discreti successi.

L’ESPERIENZA ALL’ISOLA DEI FAMOSI – La conduttrice della Prova del Cuoco sulla Rai si è cimentata come naufraga nel reality l’Isola dei Famosi. Purtroppo non è arrivata in finale, anzi, ha dovuto abbandonare per un problema fisico. Tuttavia, il pubblico l’ha parecchio ammirata per il suo carattere forte e diplomatico, da vera leader.

CERTI AMORI FANNO GIRI IMMENSI – Durante la settimana, Elisa è tornata a far parlare di sé per la sua situazione sentimentale. La conduttrice è stata paparazzata dai giornalisti del settimanale Oggi mentre baciava l’imprenditore Alessandro Di Paolo a Ostia. I due si trovavano nella località marittima per assistere alla partita di calcio dell’Ostiamare, squadra di Serie D e il cui presidente è Roberto Di Paolo, ovvero il padre dell’imprenditore.

Dopo la pubblicazione di questo scatto, è lecito pensare che ci sia un ritorno di fiamma tra i due. Infatti, Elisa e Alessandro si sono frequentati qualche tempo fa per poi separarsi. È il caso, quindi, di dire che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.

“È finita perché i tempi non erano maturi” disse la donna durante la Prova del Cuoco. Ad oggi sembrerebbero maturi e il bacio passionale della coppia ne è la conferma. Per vedere lo scatto, cliccate qui.