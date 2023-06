Isola dei Famosi – Enrico Papi, screzio con Ilary Blasi: “Siediti”

Nuove polemiche negli studi Mediaset. Nel vortice anche questa volta è finito il programma condotto da Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra non scorra buon sangue tra la conduttrice e il neo opinionista, Enrico Papi. In realtà, non è solo la Blasi a non andare d’accordo con l’opinionista ma anche l’inviato in Honduras, Alvin, e il regista Roberto Cenci.

Il tutto ha avuto inizio nel corso del televoto flash per eleggere il primo finalista dell’edizione 2023. La prova ha coinvolto Pamela Camassa e Helena Prestes con la prima che ha vito il primo dei tre duelli.

Papi ha chiesto di invalidare il duello ma è stato subito zittito da Ilary Blasi e Alvin. Per nulla tranquilla la reazione di Papi che si è alzato di scatto per vagare nello studio tanto da costringere l’esperto Cenci ad utilizzare il microfono di servizio per richiamarlo: “Siediti!”.