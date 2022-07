Isola dei famosi, ex concorrente fa coming out: la foto insieme al compagno

A tornare nuovamente nel mirino del gossip è Luca Calvani, vincitore dell’Isola dei Famosi 4. L’ex naufrago ha deciso di fare coming out, condividendo sui social uno scatto insieme al compagno.

COMING OUT SUI SOCIAL – Dopo aver rivestito i panni di corteggiatore a Uomini e Donne, Calvani ha partecipato e vinto all’Isola dei Famosi. La carriera di Luca, però, non si è fermata lì. L’uomo, infatti, ha preso parte al Distretto di Polizia, Le Fate Ignoranti e To Rome with Love.

Nella giornata di ieri l’attore è tornato nuovamente al centro dell’attenzione. In occasione della chiusura del pride month, Luca ha deciso di presentare a tutti il suo nuovo amore: Alessandro Franchini.

Sul suo account Instagram, l’ex naufrago ha postato dei romantici scatti insieme al compagno. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, così si legge sotto le tenere foto. Ad accompagnare la dolce dedica, l’uomo ha anche svelato da quanto sta insieme al compagno: 6 anni.

Oltre ad essere una coppia, i due sono anche soci. Luca, insieme ad Alessandro, ha aperto un albergo in Toscana. Ed è proprio in questa regione che i due si sono trasferiti, decidendo di immergersi totalmente in questa attività.