Isola dei Famosi, ex concorrenti del GF avrebbero chiesto di far parte del cast? L’indiscrezione

Sebbene l’ultima edizione del GF sia terminata da poco più di una settimana, alcuni ex concorrenti sarebbero già pronti a prendere parte all’Isola dei Famosi. A rivelarlo sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, a cui è giunta una recente indiscrezione su alcuni ex gieffini.

PRONTI A UN NUOVO REALITY? – La nuova edizione dell’Isola dei Famosi andrà in onda l’8 aprile, dove al timone della conduzione ci sarà Vladimir Luxuria. Ad affiancare la nuova conduttrice ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre in Honduras ci sarà Elenoire Casalegno, la nuova inviata.

Sebbene sia stato già annunciato il cast ufficiale del reality, qualche ex volto noto dell’ultima edizione del GF si sarebbe proposto come nuovo concorrente. A rivelarlo sono stati i due esperti di gossip, Venza e Marzano, attraverso una recente IG Story. Nel dettaglio, Amedeo ha rivelato:

“Ci giunge voce che due del GF (dovrebbero essere Paolo e Letizia) avrebbero chiesto di partecipare all’isola dei famosi, ma i loro nomi non compaiono nel cast reso noto da diversi giorni… entreranno in corsa al programma? Non penso proprio”.

Condividendo la storia del collega, Deianira ha aggiunto: “Si pare che anche Garibaldi e Giselda si sono proposti…”.

Ovviamente, al momento, si tratta di semplici indiscrezioni che non hanno ancora trovato una conferma ufficiale. Per quanto riguarda il cast maschile dell’Isola dei Famosi, ci saranno: Joe Bastianich, Edoardo Franco, Aras Şenol, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa. Per il cast femminile abbiamo: Valentina Vezzali, Marina Suma, Maitè Yanes, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Selen.