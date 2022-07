Isola dei Famosi, ex naufraga si sposa in segreto: nozze celebrate in Toscana

Lasciando senza parole i fan, Nina Senicar, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, si è sposata in segreto. Stando a quanto scoperto, la donna avrebbe deciso di celebrare il matrimonio in Italia, precisamente in Toscana.

MATRIMONIO SEGRETO – La Senicar è nota in particolar modo per aver preso parte all’Isola dei Famosi, l’edizione che ha visto vincitore Daniele Battaglia. In Italia non ha partecipazione solo al reality, ma anche a programmi come Veline e Discraction.

Dopo la sua avventura nel reality, la donna decide di volare in America. Ed è proprio negli Stati Uniti che la modella inizia a dedicarsi alla recitazione e incontra il suo amore nonché suo attuale marito.

Dal 2012 Nina abita a Los Angeles, città dove ha conosciuto Jay Ellis, suo attuale marito e padre di Nora Grace, nata nel 2019. I due, stando a quanto riportato dalle varie fonti di gossip, si sarebbero sposati pochi giorni fa.

Per il lieto evento, la Senicar ha deciso di volare nuovamente in Italia. Lei e Jay hanno celebrato le nozze a Firenze, scegliendo come location la “Villa Mangiacane”. Stando a quanto scoperto, i due non avrebbero ovviamente badato a spese.