Isola dei Famosi, ex suor Cristina nel mirino delle critiche: “Non ti vergogni?”

Sebbene l’Isola dei Famosi non sia ancora iniziata, una naufraga è già finito nel mirino delle critiche. Si tratta di Cristina Scuccia, nota ai telespettatori come ex suor Cristina, attualmente al centro degli attacchi social per la rinuncia ai voti e la svolta che ha voluto dare alla sua vita.

“Non ti vergogni?” – Nel 2014 la donna si è fatta conoscere grazie alla partecipazione e vittoria a The Voice Italia, facendo breccia nel cuore del pubblico per la sua splendida voce e il suo innegabile talento. Nel corso degli anni Cristina ha maturato la decisione di rinunciare ai voti, così come raccontato recentemente a Verissimo.

Dopo essersi tolta il velo, la Scuccia si è trasferita in Spagna dove ha iniziato una nuova vita. Nel cuore della donna, però, è sempre stato presente il suo amore per il canto e il suo sogno di intraprendere una carriera nel mondo della musica. Proprio per questo l’ex suora ha pubblicato su Youtube il videoclip della sua canzone “La felicità è una direzione”.

Il cambio di rotta di Cristina, però, ha fatto storcere il naso a molti. Davanti alla sua decisione di rinunciare ai voti, di cercare di intraprendere una carriera sotto la luce dei riflettori, in molti l’hanno aspramente criticata. Un utente dei social ha così duramente commentato la Scuccia:

“Dalle stelle alle stalle, non ti vergogni neanche di chiamarti Sister, io più che andare in TV ti consiglierei un esorcista, usare Cristo per fare tv, penso che sia una delle più grandi bassezze mai viste in vita mia, sei una grande furbacchiona senza nessun talento e sai benissimo che chi ti guarda lo fa perché dicevi di essere suora. Ragazzi questa si venderebbe pure la madre per fare tv altro che suora”

A queste polemiche, però, la donna ha ammesso: “L’unico giudizio che conta è quello del Signore”. Cristina ha così deciso di ignorare le feroci critiche sulle sue scelte di vita, preparandosi alla sua nuova avventura. L’ex suor Cristina, infatti, sarà tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.