Isola dei Famosi, Fariba dopo la sua avventura: “Quest’esperienza mi ha rubato la salute”

Tra i protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi c’è certamente Fariba Tehrani. Reduce dalla sua esperienza nel reality, la mamma di Giulia Salemi ha deciso di raccontarsi in un’intervista radiofonica.

“Quest’esperienza mi ha rubato la salute” – Per via della sua parlantina e dei suoi insoliti e buffi modi di fare, Fariba si è subita fatta riconoscere tra i concorrenti. In poco tempo è entrata nelle grazie del pubblico, riuscendo ad arrivare nelle puntate finali.

A “Non succederà più”, trasmissione radiofonica di Radio Radio, la mamma della Salemi ha deciso di raccontare la sua esperienza nel duro reality: “La verità è che non sto bene, l’isola mi ha rubato la salute”.

Proseguendo nella sua inaspettata confessione, la donna ha fatto ben comprendere di non stare ancora bene per via di vari dolori e tanti acciacchi:

“Prendendo antidolorifici forti ogni giorno avevo dei dolori, delle fitte ma pensavo a una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro”.

Inoltre, come se non bastasse tutto ciò, Fariba ha ammesso di avvertire ancora dei dolori al seni dovuti ad una botta ricevuta durante una prova ricompensa. In quell’occasione, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ricevuto non pochi colpi: “All’inizio non mi sono accorta, poi ho iniziato ad avere dei dolori e mi si erano incrinate due costole, per questo per un periodo non ho partecipato ai giochi”.