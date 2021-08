Isola dei Famosi, Fariba finisce in ospedale: “Non sanno cosa ho”

Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani ha riscontrato vari problemi di salute. Dopo mesi dalla fine del reality, le condizioni per l’ex naufraga non sono affatto migliorate. La stessa donna si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social.

“Non sanno cosa ho” – Durante la sua avventura in Honduras, precisamente nel pieno di una prova, Fariba si è incrinata due costole. Dal suo ritorno in Italia, la mamma di Giulia Salemi ha riscontrato vari problemi di salute.

Ad un mese dall’ultima visita medica, la situazione non è affatto migliorata. L’ex isolana, infatti, si è resa conto di due rigonfiamenti sospetti: uno sulla pancia e l’altro sulla guancia. Questa situazione l’ha portata a recarsi subito in ospedale.

Nell’ospedale a Piacenza la donna la Tehrani si è sottoposta a vari esami. Nonostante tutto, però, le cose non sono andate come sperava. Delusa da ciò e dall’esperienza in ospedale, Fariba ha deciso di sfogarsi su Instagram:

“Mi hanno detto che non so cosa ho, non mi hanno fatto neanche l’ecografia non si capisce cosa non va alla pancia, e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece di stare a contatto con persone che possono avere il virus e intanto adesso ho 38 e mezzo di febbre”.