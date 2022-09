Isola dei Famosi, Franco Terlizzi arrestato a Milano: operazione contro la ndrangheta

L'ex naufrago, noto per essere un allenatore dei vip, è stato arrestato a Milano in un'operazione contro la ndrangheta

Franco Terlizzi l’abbiamo conosciuto all’Isola dei Famosi qualche anno fa e aveva conquistato i cuori dei telespettatori del reality. L’uomo, ad oggi, è noto per essere un allenatore di pugilato dei vip ma nelle ultime ore si è diffusa una notizia di cronaca sconcertante.

Operazione contro la ndrangheta: Franco Terlizzi arrestato

Stando a quanto riportato da Fanpage.it, l’uomo sarebbe coinvolto in una grande operazione contro la ndrangheta per aver fatto da prestanome per due attività ora sotto sequestro. Il tutto sarebbe accaduto a Milano, dove le forze dell’ordine hanno fatto scattare l’arresto per tredici persone.

Ecco quanto riportato da Fanpage.it: “Tra i tredici arrestati stamattina dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell’ambito di un’operazione contro l’ndrangheta, compare anche Franco Terlizzi. Questi è diventato un volto noto della televisione dopo la partecipazione a diversi programmi tra cui l’Isola dei famosi.

L’ex pugile e pr della discoteca Hollywood di Milano è finito in manette perché, secondo le indagini coordinate dalla dda milanese, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio“.

La Guardia di Finanza sta continuando con le indagini per fare chiarezza. L’uomo, inoltre, aveva ricevuto la proposta di tornare in tv, tuttavia rifiutata per continuare a gestire la sua carrozzeria.