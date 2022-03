Isola dei Famosi, gaffe della produzione: rivelato il nome di un concorrente ignoto

La prossima settimana, subito dopo la fine del GFVip, inizierà l’Isola dei Famosi, reality condotto da Ilary Blasi. In queste ore è stato svelato il nuovo cast che questa volta si baserà sulle coppie. Tuttavia, la produzione ha commesso un grave errore nella condivisione dei post sui social.

Spoilerato il nome di un concorrente ignoto

Un addetto di produzione, chiamato a pubblicare dei contenuti sul profilo social di Banijay Italia, ha commesso un errore che gli sarà costato una bella strigliata da parte dei vertici di produzione del reality. Cosa sarà successo?

Nel pubblicare la foto dei naufraghi, l’addetto in questione ha condiviso anche la foto di una concorrente che non è mai comparsa nella lista dei candidati, anzi, sembrerebbe una papabile naufraga ignota, pronta ad entrare in corso di reality. Il suo nome infatti non è finito sui social ma nemmeno nell’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni dove c’è la foto ufficiale del cast.

Chi è la naufraga misteriosa?

Quindi chi è la naufraga pubblicata per errore dall’addetto di produzione? Stiamo parlando di Patrizia Bonetti, influencer nonché ex gieffina di Barbara d’Urso del 2018. La donna è stata spesso al centro del gossip ma anche ospite dalla stessa D’Urso nei suoi salottini.

L’influencer fu vittima di una rissa assieme ad Aida Yespica e si vocifera avesse un flirt con Luigi Favoloso (mai confermato) e con Fabrizio Corona: “Nonostante i ripetuti colpi di casco subiti, Patrizia è riuscita ad alzarsi e difendersi, tentando anche una fuga, ma le tre sono passate a maniere ancora più forti tirandole i capelli e strappandole alcune ciocche, lasciandola praticamente senza capelli su tutta la parte destra del volto”.

A distanza di quattro anni Patrizia sembrerebbe pronta a partecipare a questa nuova avventura, e perché no, a portare un po’ di pepe sull’isola.