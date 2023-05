Isola dei Famosi, gaffe in puntata: rovinata la sorpresa a due naufraghi

Nemmeno durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri in prima serata, non sono mancate le gaffe da parte del programma. Ad essere vittime di questi scivoloni sono stati Marco Mazzoli e Paolo Noise.

GAFFE IN PUNTATA – Come accaduto in precedenza, anche durante l’ultima puntata la produzione ha deciso di fare una sorpresa a due naufraghi. Nell’ultima diretta a poter riabbracciare le proprie mogli sono stati Paolo e Marco, quest’ultimo ha pure fatto la proposta di nozze ufficiale.

Prima di poter riabbracciare le due donne, Ilary ha chiamato in disparte i due concorrenti. Nel parlare con i due naufraghi, la conduttrice ha deciso di mostrar loro una clip ed è lì che è avvenuta la gaffe. Sono stati mostrati degli scatti delle due donne che le ritraevano al mare, grazie a questo dettaglio Marco e Paolo hanno subito capito cosa aveva in serbo la produzione. I due, infatti, hanno presto scoperto la sorpresa.

Mazzoli e il suo compagno d’avventura si sono tolti gli auricolari, correndo verso le loro moglie che hanno subito riabbracciato. Ad emozionare il pubblico, però, è stata l’inaspettata e romantica proposta di matrimonio che Marco ha voluto fare a sua moglie.

Dopo il matrimonio a Miami, celebrato ben 10 anni fa, il naufrago ha mantenuto la promessa fatta anni prima a sua moglie. Davanti al pubblico e ai presenti sull’isola, l’uomo si è inginocchiato davanti alla donna, ha preso l’anello e ha fatto la proposta di matrimonio:

“Sono stato un barbone per almeno 13 anni con un matrimonio da 130 dollari a Miami, poi sono finito in un reality che mi ha fatto capire quanto ti amo. Stefania, mi vuoi sposare?“