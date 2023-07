Isola dei Famosi, grande paura per un ex naufrago: malore durante la diretta in radio

Attimi di paura per Marco Mazzoli, reduce dalla vittoria dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Durante una diretta radio con lo Zoo di 105, l’ex naufrago ha avuto un malore improvviso che l’ha costretto a doversi fermare. A raccontare l’accaduto è stato proprio Mazzoli, cercando anche di rassicurare i fan.

“Mi sono spaventato” – Attraverso delle recenti storie di Instagram, Marco ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Nei giorni scorsi, infatti, l’uomo ha avuto un malore nel corso di una diretta radiofonica. Questo malessere l’ha costretto ad abbandonare lo studio. Nel raccontare quanto accaduto, Mazzoli non ha fatto mistero della paura provata in quel momento:

“Un dolore così non l’avevo mai provato in vita mia. Non voglio esagerare ma è la verità. Mi sono spaventato. Per mollare la diretta vuol dire che sto proprio male. Non è mai successo. Non riuscivo a stare in piedi”.

Nel raccontare quello che ha provato, l’ex naufrago ha ammesso di aver avvertito una forte fitta allo stomaco, credendo di trattasse di un calcolo renale. Molto probabilmente, però, si sarebbe trattato di un blocco intestinale. Fortunatamente Marco Mazzoli si è ripreso, sta bene e ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lui:

“Però adesso voglio dire grazie a tutti voi. Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto molto meglio. Vado a farmi vedere, me l’avete detto tutti, così almeno siete più tranquilli ma se riesco a guidare la macchina sto bene”.