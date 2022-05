Isola dei Famosi: Guendalina ha violato il regolamento? Pensanti accuse dei naufraghi

Sebbene sia diventata concorrente dell’Isola dei Famosi a programma già avviato, Guendalina Tavassi è tra i concorrenti più chiacchierati. Insieme al fratello Edoardo, ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e schiettezza.

Nelle ultime ore la Tavassi è stata nuovamente al centro delle polemiche. Alcuni naufraghi hanno infatti accusato la donna di aver violato il regolamento del programma durante una prova ricompensa. Cosa è accaduto?

REGOLAMENTO VIOLATO? – Come si è potuto notare nel corso dell’ultima puntata del reality, andata in onda ieri in prima serata, crescono le tensioni tra i concorrenti. L’ultima concorrente a finire al centro delle polemiche è stata Guendalina.

Nella notte, infatti, Roger ha accusato la donna di non aver rispettato il regolamento durante l’ultima prova ricompensa, in palio pizza e birra. Il modello brasiliano si è scagliato contro Guendalina: “Tu non rispetti noi. Alla prova ti ho visto. Hai messo la pizzetta nel c**o, prendevi i pezzi e li lasciavi sul tavolo con i morsi”.

Tale accusa è stata confermata da Estefania: “È vero, ti ho visto anche io. Pensavo che ti stessi mangiando la mozzarella, invece mordevi tanti pezzi e li lasciavi sul tavolo per non farceli mangiare. Poi ti mettevi la pizza nel costume per mangiarla dopo di nascosto”.

Davanti a questo racconto, Nicholas Vaporidis e altri naufraghi si sono mostrati disgustati: “Ma perché fai così? Ci deve essere rispetto sull’isola, almeno sul cibo”.

Guendalina, dal canto suo, ha confermato quanto raccontato dai due naufraghi. Ha inoltre ammesso di aver fatto ciò per timore di non riuscire a mangiare quanto necessario, dato che veniva continuamente interrotta.