Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi litiga con Mercedesz Henger: “Falsa, ti ho sbugiardata”

Tempo di litigi all’Isola dei Famosi, dove la fame continua a farsi sentire e a rendere tutti molto più nervosi. Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger hanno avuto un’accesa lite a causa di Edoardo, fratello di Guenda. Vediamo cosa è successo.

Tra fratello e sorella…

Tutto è iniziato quando l’influencer ha spiegato ad Estefania Bernal i motivi che hanno spinto suo fratello Edoardo a raffreddare i rapporti con Mercedesz. “Lei è venuta con un piano studiato. Dice che si è lasciata due settimane prima dell’Isola, ma considerando la quarantena, in pratica è stata single sette giorni.

Perché già in hotel registrava messaggi in cui diceva che le piaceva Edoardo, la parlata romana, gli uomini ironici. Per me questa è falsità e io l’ho sbugiardata. Una persona che si lascia sta male non pensa a rimorchiare Edoardo” ha sottolineato la Tavassi.

Forte lite tra Guendalina e Mercedesz: “Falsa!”

La figlia di Eva Henger ha sentito parte del discorso e ha dato della falsa a Guendalina, la quale ha alzato i toni: “Sappi che se Edo non si fida è colpa tua, non mia che gli ho messo i dubbi. Smettila di dire che sono io ad aver fatto notare a mio fratello che tu eri fidanzata fino a due settimane prima di arrivare a L’Isola. La verità è che lui si è fatto i suoi calcoli e si è sentito preso in giro. Lui è mio fratello gli voglio bene e non mi va che tu lo prenda per il c**o. E non azzardarti a metterlo contro di me! Ti ho spu*****ta davanti a tutti per la bugiarda che sei“.

A quel punto, Mercedesz ha perso la calma e ha risposto a tono: “Te vedevi tuo fratello contento con me e gli hai messo i dubbi. Poi hai messo in bocca a me parole non veritiere. Tu per dei dubbi mi hai smer**to pubblicamente ed è orrendo. E non urlare che a me piace parlare con tranquillità. Tu vedi il male in tutto quello che succede. Mio dio che bugiarda che sei! Edo ha iniziato a non fidarsi di me per colpa tua.

Sei te che gli hai messo la pulce nell’orecchio che ero fidanzata fino a poco tempo fa e che ero interessata a lui per finta già in Italia. Se vogliamo essere precisi io ero fidanzata fino a due settimane prima di fare la quarantena per venire qui! E poi cosa ne sai di come stavo e che rapporto avevo? Non tutte le storie sono uguali e non è che per forza dovevo chiudermi e star male in una stanza. Devi smetterla di giudicare tutti“.