Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi sul fidanzato Federico: “Ha lo stesso profumo di Mercedesz Henger”

Guendalina ed Edoardo Tavassi sono decisamente i protagonisti di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. I due, infatti, con il loro carattere peperino si sono ritagliati uno spazio e sono molto amati dai telespettatori. Durante il corso dell’ultima diretta, la donna ha potuto abbracciare il suo fidanzato, Federico Perna.

Incontro speciale in Honduras

Guendalina, dopo un matrimonio molto difficile, ha ritrovato l’amore con Federico Perna, chiamato anche Cuore. I due sono molto innamorati e l’imprenditore ha affrontato un lungo viaggio per approdare in Honduras e incontrare la sua amata. Guendalina d’altro canto, per poterlo vedere ha dovuto affrontare una prova molto difficile: farsi tagliare i capelli da suo fratello Edoardo.

Quest’ultima non si è divertita per niente ma ha affrontato con coraggio la sfida. Non avrebbe mai voluto tagliare i suoi capelli, composti anche da extension. “Certo sono tue perché lei hai pagate. C’è tutta Italia che fa il tifo per te”, ironizza Ilary.

Successivamente Guendalina ha guardato un video messaggio da parte del suo fidanzato, il quale l’ha invitata a guardare nel cielo. Proprio in quel momento, un elicottero stava approdando in Honduras. I due si sono abbracciati in Palapa e proprio in quel momento è accaduto l’impensabile.

Federico ha lo stesso profumo di Mercedesz?

Durante la stessa puntata, è approdata in Honduras anche Mercedesz Henger per la sua seconda avventura sull’Isola. La giovane in realtà ha puntato sin da subito Edoardo Tavassi per la sua simpatia. Sta di fatto che quando Federico è arrivato in Palapa, Guendalina l’ha abbracciato e ha poi dichiarato stupita: “Ma ha lo stesso profumo di Mercedesz”. “Allora qualcosa è andato storto” ha ironizzato Ilary. Tuttavia, Guendalina non ha dato molto peso alla cosa e ha continuato ad abbracciare il suo Cuore.