Tutti gli ascoltatori hanno ben capito quale sarebbe dovuta essere la nuova linea editoriale fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi ma i concorrenti de L’Isola dei Famosi non hanno rispettato le aspettative.

Una nuova bufera, infatti, si è abbattuta sul programma condotto da Ilary Blasi. Pamela Camassa ha rivelato un retroscena riguardo Cristina Scuccia e Helena Prestes.

“Provochi tutti. Per far sbroccare Cristina Scuccia ce ne vuole. Hai detto ‘la suora è morta’, tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità”. Così si è sfogata la compagna di Filippo Bisciglia.

Insomma, le cose in Honduras non vanno nel verso giusto. Che anche L’Isola dei Famosi segua le orme di Live – Non è la D’Urso? Non è da escludere perché negli uffici Mediaset è ormai chiaro che questo tipo di programma non entusiasma più il pubblico come una volta.