Isola dei Famosi, i chiarimenti di Akash: il flirt con Giovanna Abate e la situazione con Zorzi

In quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto molto discutere Akash Kumar. Sia in Honduras che ora nuovamente in Italia, l’ex naufrago è al centro del gossip.

Dopo alcuni giorni di silenzio, il modello ha deciso di parlare. In una recente diretta ha infatti affrontato il burrascoso botta e risposta social e non con Tommaso Zorzi e il discusso flirt con Giovanna Abate.

“Non è lui che decide” – Sia sui social e che nei salotti televisivi, ha fatto parlare lo scontro avvenuto tra Akash e il vincitore della quinta edizione del GF Vip. Iniziato tutto durante il percorso dell’italo-indiano nel reality, è continuato anche sul web.

Nella diretta del dj Cristian Marchi, l’ex naufrago ha deciso di voler chiarire il suo pensiero su Zorzi e sul discusso botta e risposta.

“È che l’hanno messo lì, non è lui che decide, glielo fanno dire e basta. Io e Zorzi non dobbiamo far pace, ne parleremo in studio”, ha spiegato il modello. Inoltre, ha rivelato di non essere affatto arrabbiato con l’opinionista. Il faccia a faccia, quindi, avverrà in studio.

IL FLIRT CON GIOVANNA ABATE – Qualche giorno prima che Akash approdasse all’isola, aveva iniziato a girare sui social un rumors che parlava di un presunto flirt con un ex volto di Uomini e Donne. Stando alle voci di corridoio, ci sarebbe stato qualcosa tra il ragazzo e Giovanna Abate. Successivamente, l’ex tronista ha confermato il gossip.

Ospite A Casa Chi, l’ex protagonista di UeD ha confermato il rumors. Ha anche aggiunto di essere all’oscuro delle altre frequentazioni che l’ex naufrago aveva con altre ragazze, venute fuori solo recentemente.

Riguardo a questa situazione, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Con Giovanna mi sono frequentato. Però vedi che tutti stanno andando in televisione? Vabbè dai, chiuso un rapporto si fa un portone”.